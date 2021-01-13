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Espreso.tvОбществоКоличество заражений коронавирусом в мире превысило 92 млн, умерло более 1,97 млн человек

Количество заражений коронавирусом в мире превысило 92 млн, умерло более 1,97 млн человек

По состоянию на утро среды, 13 января, количество зарегистрированных в мире заражений коронавирусом COVID-19 составило 92 091 525 случаев

Об этом сообщает Worldometer .

Вследствие заболевания умерли 1972342 человека, выздоровели от коронавируса 65942490 человек.

Больше всего заражений зафиксировано в США (23369732), Индии (10495816), Бразилии (8195637), России (3471053) и Великобритании (3164051).

Украина сейчас находится на 17-м месте антирейтинга с 1130839 случаями заражения.

  • Напомним, в течение суток 12 января в Украине зафиксировали 6409 новых случаев коронавируса.
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