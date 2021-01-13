Количество заражений коронавирусом в мире превысило 92 млн, умерло более 1,97 млн человек
13 января, 2021, 12:15
По состоянию на утро среды, 13 января, количество зарегистрированных в мире заражений коронавирусом COVID-19 составило 92 091 525 случаев
Об этом сообщает Worldometer .
Вследствие заболевания умерли 1972342 человека, выздоровели от коронавируса 65942490 человек.
Больше всего заражений зафиксировано в США (23369732), Индии (10495816), Бразилии (8195637), России (3471053) и Великобритании (3164051).
Украина сейчас находится на 17-м месте антирейтинга с 1130839 случаями заражения.
- Напомним, в течение суток 12 января в Украине зафиксировали 6409 новых случаев коронавируса.