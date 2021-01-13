Харьков на сутки закрыл въезд фур в город: убирают снег

Об этом рассказал заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко в комментарии "Укринформу".

"Работа по расчистке города от снега спланирована еще вечером", - отметил Руденко.

По его словам, все профильные службы работают в усиленном режиме.

"Первоочередная задача - расчистить от снега основные дороги, подходы к метрополитену, больниам, школам, детским садам, продовольственным магазинам, обеспечить проезд общественного транспорта", - пояснил он.

В городе также готовятся вывозить поваленные из-за обледенения ветви и деревья. На улице выехали спасатели, в распоряжении которых 11 единиц спецтехники, 7 автолестниц, 25 бензопил. Специалисты КП "Горсвет" следят, чтобы не было порывов и замыканий в электросети, ведь при обледенении возможны обрывы проводов.

Заместитель и.о. городского головы отметил, что транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 т, через территорию города запрещено до 11:00 14 января.

Чиновник заявил, что на дорогах Харькова работают более 140 снегоуборочных машин, с ночи на дороги высыпано 471 кубометр песчано-солевой смеси и 452 т соли.

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