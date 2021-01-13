Казахстан временно зарегистрировал в стране собственную COVID-вакцину

Об этом заявил заместитель главы Комитета медицинского и фармацевтического контроля Казахстана Нурлибек Асилбеков, передает Inform Бюро.

Российская вакцина "Спутник V" на очереди на регистрацию. По вакцине еще должны предоставить соответствующее регистрационное досье, и, в рамках постановления от 15 декабря, возможна регистрация.

Также Казахстан ведет переговоры и с другими разработчиками COVID-вакцины.

"Мы рассматриваем получение не только двух вакцин. Поэтому ведем переговоры с Pfizer, Moderna и другими компаниями. В настоящее время в переговорах еще не определен точный объем вакцины, которую мы будем покупать", - отметил Асилбеков.

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