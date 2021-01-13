Кабмин упростил иммиграцию в Украину для иностранных инвесторов

13 января, 2021, 16:12

Кабинет министров принял постановление об упрощении иммиграции в Украину для иностранных инвесторов

Соответствующий проект постановления размещен на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке к документу его целью является расширение круга иностранных инвесторов, которые имеют право на получение разрешения на иммиграцию в Украину и совершенствование процедуры рассмотрения их ходатайств на получение соответствующего разрешения.

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, которые перечислят с собственного зарубежного счета средства в иностранной валюте на счет созданных ими в Украине иностранных предприятий, получают возможность обратиться за разрешением на иммиграцию в Украину.

Постановление также позволит упростить процедуру подачи документов для оформления вида на жительство.

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