Госдеп США предупредил европейские компании о новых санкциях против "Северного потока-2", - Reuters

13 января, 2021, 10:25

В январе Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, вовлеченнмм в строительство российского газопровода "Северный поток-2", что они могут попасть под санкции

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, администрация Трампа готовит последний раунд ограничительных мер против проекта.

"Мы стараемся проинформировать компании о риске и убедить их выйти из проекту, пока не стало слишком поздно", - сказал источник Reuters в правительстве США.

По словам собеседника агентства, в четверг или пятницу Госдепартамент выпустит доклад с перечнем компаний, которые, по его мнению, задействованные в проектах по строительству газопровода. В документе могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, заключением труб или проверкой строительного оборудования. В перечень компаний может попасть страховая группа Zurich Insurance Group, узнало агентство.

В конце декабря прошлого года судно Фортуна закончило укладки труб в немецкой исключительной экономической зоне. Теперь остался только отрезок "Северного потока-2" в Дании. В конце декабря 2020 Датское агентство по мореплаванию сообщало, что судно Фортуна может с 15 января начать работы в датской исключительной экономической зоне. Речь идет о заключении двух ниток газопровода от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм к границе датских и немецких исключительных экономических зон.

С декабря 2019 года действуют санкции США в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, через которые швейцарско-нидерландская компания Allseas прекратила укладки труб. Работы по строительству газопровода не велись около года.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые ограничения, предусмотренные оборонным бюджетом США на этот год. Они в том числе коснутся компаний, которые будут сертифицировать газопровод.

После введения новых санкций норвежская компания Det Norske Veritas GL, которая должна была сертифицировать газопровод после завершения строительства, отказалась продолжать проверку проекта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb