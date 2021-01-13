Экс-помощник Луческу рассказал, нужно ли "Динамо" покупать новых футболистов

13 января, 2021, 22:47

Бывший тренер по физической подготовке "Динамо" Диего Лонго заявил, что киевский клуб не нуждается в усилении

Об этом сообщает football.ua.

Лонго, до недавнего времени тренер по физической подготовке киевского "Динамо" в штабе Мирчи Луческу, ответил на вопросы о необходимости усиления команды.

"Летом клуб не делал трансферов. Так, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича. По моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты имеют хороший потенциал. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что "Динамо" нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду", - сказал тренер.

Диего Лонго пришел в "Динамо" вместе с Мирчей Луческу летом 2020 года. В начале января специалист покинул киевский клуб.

10 января стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в киевском клубе бразильца Алекса Тейшейру, которого "Шахтер" продал за 50 млн евро.

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