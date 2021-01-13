Экс-футболист "Шахтера" перешел в российский клуб, который тренирует Хацкевич

13 января, 2021, 11:11

Бывший футболист "Шахтера" Гиорги Арабидзе перешел в российский "Ротор", который возглавляет бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич

Об этом сообщает transfermarkt .

О трансфере рассказал сам Георги Арабидзе, который сейчас выступает в португальском "Насьонале".

"Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине, когда он был главным тренером киевского" Динамо ", я играл в резервной команде донецкого" Шахтера "." Ротор "договорился с моей командой" Насьонал " об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и соглашение предусматривает выкуп моего трансфера ", - сказал Арабидзе.

22-летний Гиорги Арабидзе перешел в "Шахтер" в 2015 году из тбилисского "Динамо". В 2018 стал игроком «Насьональ». Прошлый сезон провел в аренде в турецком "Аданаспор".

На счету Арабидзе 4 матча и 3 гола в составе сборной Грузии.

Белорус Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года по август 2019 года.

Напомним, в июне 2020 Украинский защитник Олег Кожемякин стал игроком российского «Ротора» .

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