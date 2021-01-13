Что обязательно нужно учитывать при открытии онлайн казино

13 января, 2021, 13:01

При запуске онлайн казино важно грамотно подобрать программное обеспечение и площадки

Информация публикуется на правах рекламы.

Soft2bet сделала подборку основных пунктов, на которые следует обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор.

Главные критерии выбора провайдера

Все популярные iGaming компании имеют лицензии. Рассмотрим другие критерии, на которые следует обращать внимание при выборе провайдера.

Деловая репутация

Игроки при выборе онлайн казино всегда учитывают деловую репутацию разработчиков игрового софта.

Разнообразие проектов

Хороший провайдер разрабатывает разноплановый качественный софт, способный удовлетворять потребности разных категорий гемблеров.

Инновационная деятельность

Использование инновационных разработок напрямую влияет на успешность софта. Для многих гемблеров важно, чтобы использовалась виртуальная реальность.

Самые популярные провайдеры

Перечень компаний-партнеров Soft2bet, который разрабатывают программное обеспечение для iGaming индустрии, постоянно расширяется новыми студиями. Но лидирующие позиции на протяжении многих лет занимает два провайдера:

1) Microgaming

Компания Microgaming придумала слоты с прогрессивным джекпотом. Всего студия выпустила более 800 релизов, среди которых суперпопулярные модели: Mega Moolah, Diamond King, Immortal Romance, Wheel of Wishes и др.

2) NetEnt

Провайдер Net Entertainment выделяется слотами с красивой графикой, большим количеством дополнительных бонусов и высоким значением RTP (процентом возврата игрокам) – 95-98%. Компания разработала более 200 релизов, в том числе: Gonzo's Quest, Divine Fortune, Aloha, Twin Spin и т.д.

Мультиязычный интерфейс

Игрокам удобно знакомиться с правилами и запускать игры на родном языке. Все бренды Soft2Bet поддерживают большое количество языков.

Live Casino решения

Live Casino – это азартные игры с живыми дилерами в формате реального времени. Большинство брендов Soft2Bet предлагает в формате live все самые популярные азартные игры: рулетку, покер, блэкджек и др.

Критерии выбора софта

К главным критериям выбора игровых автоматов относят: адаптивность, хороший сюжет, подуманный дизайн, качественную графику и звук.

Бренды в продвижении

При выборе готовой игры следует отдавать предпочтение уже запущенным проектам. У Soft2Bet доступен огромный выбор брендов различных тематик.

Дополнительные услуги

Провайдеры предлагают следующие дополнительные услуги:

клиентскую поддержку – квалифицированная команда работает в чатах над расширением базы клиентов казино и её удержанием;

SEO-продвижение – сайт казино выводится на первые позиции в поисковых выдачах;

маркетинговые услуги по продвижению онлайн-казино.

Дополнительные услуги заказываются за отдельную плату.

Бонусная программа

Для успешного функционирования онлайн казино нужна бонусная программа с большим количеством предложений для новых и постоянных клиентов. Большинство брендов Soft2Bet предлагают сразу несколько приветственных бонусов, а каждый месяц обновляют действующие акции либо предлагают новые.

Платежная система

Важно, чтобы для каждой страны подбирались самые удобные способы проведения финансовых транзакций.

Мультиплатформенность

Многие Gaming компании предлагают игры на HTML5, которые работают на всех современных операционных системах: Windows, Android, iOS, MacOS, Linux и др.