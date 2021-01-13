Чемпион мира заявил, что ему неинтересно драться с Ломаченко

13 января, 2021, 21:35

Чемпион WBC в легком весе Девин Хейни заявил, что ему неинтересен бой с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Хейни признался, что помнит времена, когда Ломаченко даже не вспоминал о нем.

"Я помню время, когда Лома даже не вспоминал моего имени. Я был обязательным претендентом, но он даже не называл моего имени. Он вел себя так, как будто меня не было. Так что хочу дать тебе шанс? Ты вообще заслуживаешь его прямо сейчас?" - сказал американец.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

Девин Хейни является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 13 января Василий Ломаченко заявил, что не может дождаться возвращения на ринг после поражения от Теофимо Лопеса.

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