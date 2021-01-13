Борец Грицай, который бросил вызов Усику, обвинил в своем увольнении из Олимпийского колледжа министра образования Шкарлета

13 января, 2021, 15:39

Борец Богдан Грицай заявил, что его уволили из Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного по заказу министра образования и науки Сергея Шкарлета

Об этом он заявил в интервью Tribuna.com.

По словам Грицая, его освободили от должности преподавателя Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного по политическим мотивам.

"Нас уволили по политическим мотивам. За проукраинскую позицию нашего тренерского состава. Мы постоянно поддерживали военных, Украину. Министр образования Сергей Шкарлет на заказ сделал так, чтобы нас незаконно выгнали из колледжа. Нас выгнали за прогулы, хотя мы были на работе, не ознакомившись даже с протоколом. Они даже не приходили и не проверяли. Просто сообщили, что нужно прийти и забрать трудовую книжку", - сказал Грицай.

Он добавил, что в администрацию колледжа сейчас зашли люди с пророссийскими настроениями.

"Мы воспитывали в наших спортсменах украинскую позицию. Им же она не нужна. В администрацию зашли пророссийские люди. Катаются постоянно в Москву, хорошие у них связи с Партией регионов. Им сказали, что от нас нужно избавиться. Будем подавать в суд и судиться с ними.Они рейдерским путем захватили колледж. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением неизвестных людей в черном. Это около 30 человек, они там ходят, всех проверяют, над всеми стоят. Какие-то непонятные люди - какая-то охранная фирма", - рассказал Грицай, который стал известным на всю Украину после того, как вызвал на бой без правил боксера Александра Усика за его пророссийскую позицию.

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