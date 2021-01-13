Борца, который бросил вызов Усику, погнали из Олимпийской колледжа

13 января, 2021, 10:09

Борца Богдана Грицая, который бросил вызов боксеру Александру Усику, уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного

Об этом сообщил другой уволен с должности учителя в колледже борец Дмитрий Несвятипасха в facebook.

По словам борца, его и Богдана Грицая незаконно уволили с Олимпийского колледжа 11 января.

"Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли произвол. Освободили по сфабрикованным актами. Вот к чему приводит когда к власти приходят мошенники, плагиаторы и откровенные украинофобы вроде Сергея Шкарлета. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование . к сожалению, реванш таки состоялся ", - написал Несвятипасха и прикрепил к публикации скрин приказа об увольнении.

Напомним, 9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .

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