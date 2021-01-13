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Espreso.tvОбществоБольше возможности пересечься с бессимптомными больными, - Шмыгаль о закрытых лентами полках в супермаркетах

Больше возможности пересечься с бессимптомными больными, - Шмыгаль о закрытых лентами полках в супермаркетах


фото: rfe
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за большой возможности пересечься с бессимптомными больными введены ограничения на продажу определенных товаров в супермаркетах: носков, лампочек, батареек, игрушек

Об этом он заявил во время заседания правительства 13 января.

"Есть большое количество нареканий и даже шуток по поводу того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно больше вероятность пересечься с тем, кто болеет без симптомов и может распространить заболеваемость дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер заметил, что таким же путем идут большинство европейских стран, которые вводят ограничения.

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