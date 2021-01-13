Без рекомендаций в общей ленте и приватность: TikTok ужесточает правила безопасности для подростков

13 января, 2021, 15:56

Соцсеть TikTok ужесточает правила безопасности для подростков до 16 лет, учетные записи будут ограничены

Об этом говорится в заявлении соцсети.

TikTok ужесточает правила безопасности для подростков. Профили подростков от 13 до 15 лет включительно автоматически будут частными.

Так, просматривать видео пользователей можно только тем, кого подростки добавят в перечень своих фолловеров. Сообщения подростков не будут появляться в общей ленте рекомендаций, и видео подростков нельзя быть выгрузить из соцсети.

Отмечается, что пользователи до 16 лет смогут позволить оставлять комментарии только "друзьям" или полностью выключить комментарии, возможности позволить комментарии от всех пользователей не будет.

К видео, которые сняли пользователи до 16 лет, нельзя будет использовать функции Duet&Stitch, благодаря которым можно было снимать видеореакции на другие сообщения.

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