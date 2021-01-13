Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID
Об этом сообщает Reuters.
"Пауэр объединит международное сообщество и будет работать с нашими партнерами для решения самых больших вызовов современности, включая COVID-19, изменение климата, бедность и отступление от демократии", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.
Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Руководитель Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с государственным секретарем США.
Основные направления работы Агентства включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии более чем в 100 странах.
Пауэр работала в должности посла США при ООН с 2013 по 2017 годы. Она вошла в список 100 самых влиятельных людей планеты.
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