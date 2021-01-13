Байден выдвинул кандидата на пост главы USAID

13 января, 2021, 15:04

Избранный президент США Джо Байден предложил кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост главы Агентства по международному развитию (USAID)

Об этом сообщает Reuters.

"Пауэр объединит международное сообщество и будет работать с нашими партнерами для решения самых больших вызовов современности, включая COVID-19, изменение климата, бедность и отступление от демократии", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) - независимое агентство федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Руководитель Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с государственным секретарем США.

Основные направления работы Агентства включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии более чем в 100 странах.

Пауэр работала в должности посла США при ООН с 2013 по 2017 годы. Она вошла в список 100 самых влиятельных людей планеты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb