Австрия добавила новое требование для украинцев при въезде в страну

13 января, 2021, 16:44

С 15 января для въезда в Австрию украинцы должны иметь заполненную и распечатанную анкету

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал Щерба.

Посол отметил, что австрийские авиалинии летают по маршруту "Вена - Киев - Вена" четыре раза в неделю. Также рассматривается возобновление рейсов в Днипро и Одессу.

Он напомнил, что в Австрию могут прибывать, кроме австрийцев, украинские граждане с видом на жительство, граждане, направляющиеся на лечение, или граждане, у которых сложились особые семейные ситуации (свадьба, похороны, крестины и т.д.) и которые получили согласие австрийских властей.

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