Астрономы обнаружили в Млечном Пути планету "суперземля"

13 января, 2021, 16:18

В Калифорнийском университете заявили, что обнаружили в галактике Млечный Путь планету TOI-561b

Об этом сообщает Space.

Как отмечается, астрономы обнаружили в Млечном Пути планету TOI-561b.

Так, планета на 50% больше и имеет втрое большую массу по сравнению с Землей. Планета обращается вокруг своей звезды менее чем за 12 часов.

В свою очередь средняя температура на "суперземле" составляет 1726 °C, что в свою очередь делает невозможной какую-либо жизнь на этой планете. Однако плотность TOI-561b подобна плотности Земли.

Исследовательница Лоурен Вайс заявила, что низкая плотность "суперземли" означает, что она содержит мало тяжелых химических элементов, и поэтому очень стара. Вероятно сформировалась около 10 млрд лет назад.

Справка: "сверхземля" или "суперземля" - класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов.

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