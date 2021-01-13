АРМА объявило конкурс на должность управляющего бывшей охотничьей резиденцией Януковича

13 января, 2021, 18:55

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье, известного как "охотничья резиденция Януковича"

Соответствующее объявление опубликовано на сайте АРМА.

Сообщается, что для комплекса в Сухолучье, Киевской области, ищут управляющего. Там размещены гостевой дом на 745,6 кв.м с пристанью и беседкой.

Отмечается, что на территории есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак и артезианская скважина.

Как сообщается, Высший антикоррупционный суд передал комплекс агентству 30 июля 2020 года.

"Основание передачи актива в АРМА: постановление Высшего антикоррупционного суда от 30.07.2020 года № 991/5559/20, производства 1/-кс/991/5720/20", - говорится в объявлении.

Как известно, в 2004 году туда заселился Виктор Янукович, который занимал на тот момент должность премьер-министра Украины. На месте охотничьего дома для Януковича построили двухэтажный деревянный особняк "Акация", а также комплекс.

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