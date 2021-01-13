14 января в Карпатах ожидается метель, туристам советуют не ходить в горы

13 января, 2021, 21:04

14 января в Карпатах ожидается снегопад. Из-за большой угрозы схода лавин туристов просят воздержаться от походов в горы

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"Из-за снегопадов и метели на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная опасность схода лавин (III уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что возможен сход лавин, отдельных природных средних и крупных - в случае дополнительных нагрузок.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении.