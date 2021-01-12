Зеленский выразил соболезнования семье бойца, которого застрелили оккупанты 11 января

12 января, 2021, 14:34

Об этом сообщает УНИАН .

"Вчера, к сожалению, мы получили одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и собратьям", - заявил Зеленский.

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11 января под песком во время выполнения боевого задания погиб старший солдат Олег Андриенко .