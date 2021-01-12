 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский выразил соболезнования семье бойца, которого застрелили оккупанты 11 января

Зеленский выразил соболезнования семье бойца, которого застрелили оккупанты 11 января

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинского бойца 11 января в зоне ООС

Об этом сообщает УНИАН .

"Вчера, к сожалению, мы получили одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, всем родным, близким и собратьям", - заявил Зеленский.

Читайте также: Под Песками результате обстрела россиян погиб военный Вооруженных Сил

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать