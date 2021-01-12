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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон об электронных комуникациях

Зеленский подписал закон об электронных комуникациях


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронных коммуникациях, который Верховная Рада приняла 16 декабря

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Проектом закона, среди прочего, определяется правовая основа деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливаются полномочия государства по управлению и регулированию в этой сфере.

Документ определяет, в частности, правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг. Он предусматривает установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; установление процедуры подачи документов у регуляторного органа в электронном виде; совершенствование контроля в сфере электронных коммуникаций для предупреждения правонарушений и снижения потенциального давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории, и тому подобное.

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