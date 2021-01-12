Зеленский подписал закон об электронных комуникациях
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Проектом закона, среди прочего, определяется правовая основа деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливаются полномочия государства по управлению и регулированию в этой сфере.
Документ определяет, в частности, правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг. Он предусматривает установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; установление процедуры подачи документов у регуляторного органа в электронном виде; совершенствование контроля в сфере электронных коммуникаций для предупреждения правонарушений и снижения потенциального давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории, и тому подобное.
- Напомним, 16 декабря Верховная Рада приняла в целом проект закона №3014 "Об электронных коммуникации" с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.