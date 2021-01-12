Ипотечное кредитование в 2021 году может вырасти в полтора раза, - Рожкова

12 января, 2021, 13:24

По словам первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, при стабильных условиях ипотечное кредитование в 2021 году может вырасти в полтора раза

Об этом Рожкова написала в колонке для НВ Бизнес .

"В 2021-м ипотека продолжит расти. При стабильных условиях банки профинансируют новой ипотеки в полтора раза больше, чем в 2020-м. Все больше банков начинает интересоваться этим сегментом", - написала Рожкова.

По ее словам, ипотека в банковском секторе в 2020 году стала "уникальным явлением". Годовые темпы роста ипотеки были выше, чем в целом по кредитованию населения: 10,4% против 7,5%.

"Ключевой благоприятный для ипотеки фактор - существенное снижение ее стоимости. Также надо понимать, что это прыжок с низкой базы. Доля ипотеки в Украине мизерная - 0,7% ВВП. Да и банки охотнее кредитуют вторичный, чем первичный рынок. Проблем с прозрачностью застроек и защитой прав кредиторов хватает ", - пояснила Рожкова.

Она отметила, что для массового запуска ипотеки необходимо убрать все законодательные пробелы как на первичном рынке, так и в направлении работы с залогом. Также, по ее словам, тщательнее следует рассмотреть финансовый лизинг, который может существенно снизить кредитные риски для банков и сделать ипотечное кредитование более привлекательным при достаточной защиты прав заемщиков.

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