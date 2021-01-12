Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрывов в Бейруте

12 января, 2021, 15:58

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск двух граждан России и одного португальца по делу о смертельных взрывах в порту ливанской столицы Бейрута в августе прошлого года

Об этом сообщает AAP .

По данным ливанских СМИ, речь идет о российском владельцеа судна Rhosus Игоре Гречушкине и Борисе Прокошеве, капитане судна на котором в Ливан в 2013 году было перевезено 2750 тонн нитрата аммония.

Также Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэля Нету Морейру, который, будучи трейдером аммония, в 2014 году совершил визит на склад порта, где хранились материалы, и осматривал груз.

Отмечается, что речь идет именно о запросе Интерпола, который не требует ареста указанных лиц.

Взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.

В результате разрушений более 300 тыс. жителей столицы Ливана остались без крыши над головой. Число погибших превысило 220 человек.

Украина направила Ливану гуманитарную помощь, выделив из резервного фонда 8,4 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb