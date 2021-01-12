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Espreso.tvОбществоИнаугурация Байдена: Трамп ввел чрезвычайное положение в федеральном округе Колумбия

Инаугурация Байдена: Трамп ввел чрезвычайное положение в федеральном округе Колумбия

Действующий президент США Дональд Трамп объявил в федеральном округе Колумбия чрезвычайное положение из-за подготовки к инаугурации избранного президента Джо Байдена

Об этом сообщает сайт Белого дома .

"Решение президента уполномочивает Министерство национальной безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих целью облегчить трудности и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказать соответствующую помощь для спасения жизни и защиты собственности и охраны здоровья и безопасности населения, а также для уменьшения или предотвращения угрозы катастрофы в округе Колумбия ", - говорится в сообщении.

В частности, FEMA уполномоченное определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудования и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные защитные меры будут финансироваться целиком из федерального бюджета.

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