Инаугурация Байдена: Трамп ввел чрезвычайное положение в федеральном округе Колумбия
Об этом сообщает сайт Белого дома .
"Решение президента уполномочивает Министерство национальной безопасности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий, имеющих целью облегчить трудности и страдания местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и оказать соответствующую помощь для спасения жизни и защиты собственности и охраны здоровья и безопасности населения, а также для уменьшения или предотвращения угрозы катастрофы в округе Колумбия ", - говорится в сообщении.
В частности, FEMA уполномоченное определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудования и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные защитные меры будут финансироваться целиком из федерального бюджета.
- Напомним, инаугурация в Вашингтоне президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
- Ряд американских СМИ сообщили, что ФБР получило информацию о подготовке ультраправыми вооруженных акций протеста до инаугурации Джо Байдена.