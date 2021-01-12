Инаугурация Байдена: назван представитель Украины, который примет участие в церемонии

12 января, 2021, 07:56

На инаугурации президента США Джо Байдена Украину будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко

Об этом сам Ельченко сообщил в комментарии "Укринформу" .

Посол Украины отметил, что во время церемонии все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне. Дипломат также отметил, что в рамках инаугурации встреч с иностранными лидерами не предвидится.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - сказал Ельченко.

Издание также привело комментарий посольства Украины в США по уровню участия в церемонии представителей разных стран.

"В этом году инаугурационный комитет сообщил нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - сообщили в посольстве.