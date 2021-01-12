Инаугурация Байдена: назван представитель Украины, который примет участие в церемонии
Об этом сам Ельченко сообщил в комментарии "Укринформу" .
Посол Украины отметил, что во время церемонии все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне. Дипломат также отметил, что в рамках инаугурации встреч с иностранными лидерами не предвидится.
"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - сказал Ельченко.
Издание также привело комментарий посольства Украины в США по уровню участия в церемонии представителей разных стран.
"В этом году инаугурационный комитет сообщил нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - сообщили в посольстве.
- Напомним, инаугурация в Вашингтоне президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
- Ряд американских СМИ сообщили, что ФБР получило информацию о подготовке ультраправыми вооруженных акций протеста до инаугурации Джо Байдена.