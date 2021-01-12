Вятрович: СБУ закрыла дело о возможной госизмене Кучмы и Ермака

12 января, 2021, 20:46

Правоохранители закрыли уголовное производство по возможной государственной измене второго президента Украины Леонида Кучмы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщил нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович в Facebook.

Вятрович обнародовал постановление СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения".

"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных о совершении лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой и Ермаком, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в заявлении.

13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Впоследствии, в Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства по возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске - главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

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