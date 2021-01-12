В зоне ООС умерла военнослужащая из Винницкой области, обстоятельства смерти уточняются, - ОГА
12 января, 2021, 11:34
В районе проведения операции Объединенных сил умерла старший солдат Виктория Слободянюк
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
"Виктория Слободянюк 1991 г.р. была призвана на военную службу по контракту. Умерла в зоне ООС 8 января 2021. Обстоятельства ее смерти уточняются", - говорится в сообщении.
Виктория - мать-одиночка, которая проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области, там ее и похоронили 11 января.
У нее остались две дочери 2010 и в 2012 года и родители-пенсионеры.
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