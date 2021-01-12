В зоне ООС умерла военнослужащая из Винницкой области, обстоятельства смерти уточняются, - ОГА

12 января, 2021, 11:34

В районе проведения операции Объединенных сил умерла старший солдат Виктория Слободянюк

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Виктория Слободянюк 1991 г.р. была призвана на военную службу по контракту. Умерла в зоне ООС 8 января 2021. Обстоятельства ее смерти уточняются", - говорится в сообщении.

Виктория - мать-одиночка, которая проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области, там ее и похоронили 11 января.

У нее остались две дочери 2010 и в 2012 года и родители-пенсионеры.