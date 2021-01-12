В Запорожской области люди блокируют трассу из-за строительства каолинового карьера

12 января, 2021, 13:07

Жители, которые выступают против строительства каолинового карьера, перекрыли трассу "Харьков - Симферополь"

Об этом сообщает Укринформ .

Около сотни человек скандируют "Мы против карьеру", блокируя движение.

"Мы собираем подписи под обращением, которое отправим главе ОГА. У тех, кто роет котлован под фабрику, отсутствуют документы на начало строительства Мы ждем главу облгосадминистрации. Он может отменить фейковые документы, подписало бывшее руководство района", - подчеркнул представитель общественной организации Роман Кононенко.

Водители пытаются штурмом проехать мимо людей. Активисты пропускают только автомобили с детьми, военных и медиков.