В Запорожской области люди блокируют трассу из-за строительства каолинового карьера
12 января, 2021, 13:07
Жители, которые выступают против строительства каолинового карьера, перекрыли трассу "Харьков - Симферополь"
Об этом сообщает Укринформ .
Около сотни человек скандируют "Мы против карьеру", блокируя движение.
"Мы собираем подписи под обращением, которое отправим главе ОГА. У тех, кто роет котлован под фабрику, отсутствуют документы на начало строительства Мы ждем главу облгосадминистрации. Он может отменить фейковые документы, подписало бывшее руководство района", - подчеркнул представитель общественной организации Роман Кононенко.
Водители пытаются штурмом проехать мимо людей. Активисты пропускают только автомобили с детьми, военных и медиков.
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