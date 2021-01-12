В Украине растет количество тяжелобольных на коронавирус, - инфекционист Голубовская

12 января, 2021, 11:03

В Украине растет количество тяжелобольных на COVID-19

Об этом написала врач-инфекционист и внештатная специалистка Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в Facebook.

"Где-то с середины ноября на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями. Также растет число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и восстановления терапии ", - сообщила она.

По ее словам, количество больных, которые выздоровели, в возрасте от 75-85 лет, растет.