В Украине от COVID-19 умерли уже более 20 тыс. человек, в течение суток - 184 смерти
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 11 января было зафиксировано 5116 новых случаев коронавируса (из них дети - 131, медработники - 309), 184 пациентов умерли, 15951 - поправился.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 898 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 267 случаев;
Донецкая область - 160 случаев;
Житомирская область - 72 случая;
Закарпатская область - 134 случая;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 66 случаев;
Киевская область - 284 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 312 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 315 случаев;
Полтавская область - 520 случаев;
Ровенская область - 132 случая;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 83 случая;
Харьковская область - 275 случаев;
Херсонская область - 73 случая;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 306 случаев;
Черновицкая область - 184 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.