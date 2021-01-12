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Espreso.tvЭкономикаВ Украине нет рынка газа, ведь украинцы не могут купить топливо в момент самой низкой цены, - Кушнирук

В Украине нет рынка газа, ведь украинцы не могут купить топливо в момент самой низкой цены, - Кушнирук

Сейчас не существует рынка газа, ведь граждане не имеют возможности купить топливо на международных рынках во втором квартале, когда цена самая низкая

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Во-первых, нет рынка. Потребители не являются участниками этого рынка, потому что они не могут выбрать кого-то - у них нет ни знаний, ни возможностей. Потому что на этом рынке присутствуют условно говоря аж два поставщика - "Нафтогаз" и "Облгазснаб". Причем оба они дают значительно дороже тариф, чем он должен быть", - утверждает Кушнирук.

Он выступает за то, чтобы население имело "оптимальную цену на газ". Экономист обратил внимание, что во втором квартале газ всегда стоит дешевле, так как завершается отопительный сезон. В связи с этим Кушнирук предлагает обязать "Облгазснаб" и предприятие "Теплокоммунэнерго" закупать газ по цене второго квартала и иметь годовой объем.

"И если вы предлагаете - то должны предлагать фиксированную цену, которая устанавливается один раз в год по состоянию на 1 июля и продаете по цене, которая возникла в среднем во втором квартале. Цена будет и рыночная, и справедливая для потребителей, которые объективно не могут выйти на рынок и купить на международном рынке газ тогда, когда он самый дешевый", - отметил эксперт.

  • В Украине около 800 компаний имеют лицензию на поставку, сообщала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора".

  • Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает вернуть регулирование цены газа для населения в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям газа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о двух подходах снижения цен на газ - озвученая инициатива Минэнерго и усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

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