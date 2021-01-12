В Украине может появиться свидетельство о вакцинации от COVID-19, - Ляшко

12 января, 2021, 10:47

Украина рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении COVID-вакцинации

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"После появления вакцины от коронавирусной болезни некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования и ПЦР-тесты именно на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина также рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет, поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается и этот вопрос будет рассматриваться после того, как мы четко получим информацию, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек ", - сказал Ляшко.

При этом Ляшко отметил, что международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 разрешено выдавать только после прививки вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас таковы лишь вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Он также отметил что свидетельство о проведении вакцинации не является иммунным паспортом, поскольку используется исключительно при пересечении государственной границы. Зато иммунный паспорт - это документ, удостоверяющий наличие иммунитета против коронавирусной болезни и дает определенные привилегии людям с иммунитетом.

Ляшко подчеркнул, что внедрение иммунных паспортов в Украине сегодня не стоит.

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