 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Славском второй раз с начала января застрял подъемник, спасатели эвакуировали 14 человек

В Славском второй раз с начала января застрял подъемник, спасатели эвакуировали 14 человек


фото: dsns.gov.ua
12 января в результате аварийной остановки подъемника на горнолыжном курорте "Захар Беркут" между небом и землей оказались 14 работников

Об этом рассказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

"В 09:25 ч в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте" Захар Беркут "остановился подъемник с 14 работниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы", - отметил Козицкий.

Читайте также: В Карпатах остановился горнолыжный подъемник с 70 отдыхающими, - ГСЧС

Отмечается, что всех работников успешно эвакуировали.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать