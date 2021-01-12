В Славском второй раз с начала января застрял подъемник, спасатели эвакуировали 14 человек
12 января, 2021, 12:30
12 января в результате аварийной остановки подъемника на горнолыжном курорте "Захар Беркут" между небом и землей оказались 14 работников
Об этом рассказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
"В 09:25 ч в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте" Захар Беркут "остановился подъемник с 14 работниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы", - отметил Козицкий.
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Отмечается, что всех работников успешно эвакуировали.
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