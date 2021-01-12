В Швеции осудили двух россиян, которые пытались убить оппозиционного блогера из Чечни
Об этом сообщают Кавказ.Реалии .
Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева - до восьми лет. Суд полностью удовлетворил просьбу прокурора.
По его словам, причиной нападения на блогера стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Рамзана Кадырова.
"Все следы следствия указывают на Грозный", - заявил прокурор.
В решении суда говорится, что осужденные должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тыс. шведских крон. После отбывания наказания в тюрьме оба осуждены должны быть депортированы без права на возвращение.
- На оппозиционного блогера Тумс Абдурахманова напали в феврале 2020 года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогеру удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
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