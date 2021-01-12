В Швеции осудили двух россиян, которые пытались убить оппозиционного блогера из Чечни

12 января, 2021, 09:34

Шведский суд объявил приговор в отношении двух жителей, совершивших покушение на оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова

Об этом сообщают Кавказ.Реалии .

Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева - до восьми лет. Суд полностью удовлетворил просьбу прокурора.

По его словам, причиной нападения на блогера стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы Рамзана Кадырова.

"Все следы следствия указывают на Грозный", - заявил прокурор.

В решении суда говорится, что осужденные должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тыс. шведских крон. После отбывания наказания в тюрьме оба осуждены должны быть депортированы без права на возвращение.

На оппозиционного блогера Тумс Абдурахманова напали в феврале 2020 года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогеру удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию.