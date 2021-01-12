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Espreso.tvОбществоВ Полтаве в результате конфликта произошла перестрелка, есть раненый

В Полтаве в результате конфликта произошла перестрелка, есть раненый


фото: dumskaya
12 января в Полтаве на вул.Нижнемлынской произошла перестрелка между мужчинами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полиция получила сообщение об инциденте от прохожих сегодня, около 12:00. Установлено, что во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Пострадавший, 1984 г.р., госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

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