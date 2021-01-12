В Полтаве в результате конфликта произошла перестрелка, есть раненый
12 января, 2021, 15:59
12 января в Полтаве на вул.Нижнемлынской произошла перестрелка между мужчинами
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Полиция получила сообщение об инциденте от прохожих сегодня, около 12:00. Установлено, что во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.
Пострадавший, 1984 г.р., госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.
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