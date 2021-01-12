В Польше обнаружили одно тяжелое осложнение после вакцинации от коронавируса

12 января, 2021, 17:23

В Польше с начала массовой вакцинации от COVID-19 зафиксировали один случай тяжелого осложнения

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает местное издание Interia Wydarzenia .

"Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый", - сказал Недзельский.

По его словам, право на компенсацию имеют люди, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок. Выплаты составят от 10 до 100 тыс. злотых ($2,6-26 тыс.).

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