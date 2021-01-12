В Минсоцполитики объяснили, как получить жилищные субсидии во время карантина

12 января, 2021, 11:40

Граждане могут оформить субсидии через личное обращение в органы соцзащиты, дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики или отправив документы по почте

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидий лично к должностному лицу территориальной общины, Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), а также к органу социальной защиты населения в городах областного значения.

Оформить субсидию можно дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики, или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Отмечается, что жилищные субсидии должны быть назначены в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.

В пресс-службе также напомнили, что с марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидий на следующие периоды без обращения граждан.

"Таким образом, на текущий отопительный период субсидию в автоматическом режиме был переназначен более 2,7 млн домохозяйств", - говорится в сообщении.

Кроме того, на период карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды , электроэнергия, водоснабжение).

Также отмечается, что почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от льготной категории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb