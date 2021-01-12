В киевском метро неизвестные повредили окна в четырех поездах
12 января, 2021, 22:25
Хулиганы повредили окна в 4 поездах киевского метро
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"Хулиганы повредили окна в 4 поездах метро. Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская", - говорится в сообщении.
Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают правоохранители.
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