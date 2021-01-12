В киевском метро неизвестные повредили окна в четырех поездах

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Хулиганы повредили окна в 4 поездах метро. Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская", - говорится в сообщении.

Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают правоохранители.