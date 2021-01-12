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Espreso.tvОбществоВ киевском метро неизвестные повредили окна в четырех поездах

В киевском метро неизвестные повредили окна в четырех поездах


фото: Facebook
Хулиганы повредили окна в 4 поездах киевского метро

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Хулиганы повредили окна в 4 поездах метро. Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская", - говорится в сообщении.

Никто из пассажиров не пострадал. На месте работают правоохранители.

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