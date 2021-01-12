В Киеве ярмарки на выходных отменили из-за ухудшения погоды

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"15-17 января из-за ухудшения погодных условий отменяется проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок", - говорится в сообщении.

До 14 января пройдут сезонные ярмарки по следующим адресам:

13 января (среда): в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) в Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; в Днепровском районе - пр. Соборности, 2-20; в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака) в Подольском районе - ул. Правды, 5-11 и в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

14 января (четверг): в Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои), ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича) в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47; в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А; в Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6; в Подольском районе - ул. Юрковская, 25; в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; в Шевченковском районе - ул. Багговутовская.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb