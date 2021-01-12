В КГГА назвали самую популярную станцию киевского метро

12 января, 2021, 12:35

Наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок", а наименее загруженной - "Днепр"

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. Однако неизменными остаются станции-лидеры по пассажиропотоку. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция" Академгородок ". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" - 11 млн 560 тыс. пассажиров ", - цитирует пресс служба слова заместителя председателя Александра Густелева.

Он добавил, что меньше всего пассажиров зафиксировано на станции "Днепр" - 555 тыс. В целом, красная линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек.

Второй по загруженности в прошлом году стала "синяя" линия. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. При этом наибольший пассажиропоток был на станции "Минская" - 9,3 млн, минимальный - на "Почтовой площади" - 2,6 млн пассажиров.

"Зеленой" линии воспользовались 68,7 млн человек. Наибольшие пассажиропотоки были зафиксированы на станции "Лукьяновская" - 7,8 млн пассажиров и "Выдубичи" - 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" - 1,5 млн пассажиров.

В целом, по словам Густелева, в 2020 году столичной подземкой воспользовались более 279, 4 млн пассажиров, что на 56% меньше чем в прошлом году.

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