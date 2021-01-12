В Берлине сегодня состоится "нормандская" встреча на уровне политсоветников, - росСМИ

12 января, 2021, 12:45

12 января в Берлине состоится встреча политических советников лидеров "нормандского" формата

Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин.

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По данным издания, представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года.