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Espreso.tvОбществоВ Берлине сегодня состоится "нормандская" встреча на уровне политсоветников, - росСМИ

В Берлине сегодня состоится "нормандская" встреча на уровне политсоветников, - росСМИ


фото: ukranews
12 января в Берлине состоится встреча политических советников лидеров "нормандского" формата

Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин.

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По данным издания, представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года.

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