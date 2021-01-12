В 2021 году ВСУ сделают акцент на улучшении совместимости с НАТО, - Минобороны

12 января, 2021, 13:26

В этом году планируют провести мероприятия по расширению участия Вооруженных Сил Украины в оперативной и боевой подготовке НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"11 января в Вооруженных Сил Украины начался новый учебный год. В течение 2021 года в Вооруженных Силах Украины планируется провести около 250 мероприятий оперативной подготовки", - сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

Так, планируют провести собрание, командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения, мероприятия централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях и тому подобное.

Также, в этом году планируется расширить участие Вооруженных Сил Украины в оперативной и боевой подготовке НАТО.

"Несколько этих мероприятий будут ключевыми. Это оперативно-стратегический сбор, комплекс командно-штабных учений по всестороннему обеспечению с участием Командование сил логистики, Командования сил поддержки, Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины, а также стратегическое командно-штабная тренировка с командованием объединенных сил. Во всех мероприятиях примут участие представители стран-членов НАТО. 2021 акцентировать усилия на углублении совместимости с НАТО ", - отметил Подолян.

Отмечается, что во время проведения оперативно-стратегического сбора будет проведен "День НАТО".

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