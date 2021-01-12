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Espreso.tvСпортУмер украинский хоккеист и тренер Владислав Ершов

Умер украинский хоккеист и тренер Владислав Ершов


фото: facebook
На 61-м году жизни скончался бывший хоккеист и тренер харьковского "Динамо" Владислав Ершов

Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в facebook.

Владислав Ершов начал карьеру в команде "Кристалл" из российского города Электросталь. За харьковское "Динамо" сыграл 12 сезонов, вместе с клубом пробился из второй лиги СССР в высшую и был его капитаном.

В элитном дивизионе Ершов провел 55 игр, забросил 4 шайбы и отдал 9 результативных передач.

После завершения карьеры игрока работал тренером "Динамо". Позже возглавлял львовский "Львов".

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