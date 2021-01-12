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Украинка Цуренко узнала соперницу в финале квалификации Australian Open


фото: Getty Images
Украинка Леся Цуренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой в финале квалификации Australian Open-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поединок теннисисток состоится завтра, 13 января, в Дубае. Начало в 9:30. Это первая встреча Леси Цуренко и Людмилы Самсоновой на теннисном корте.

Россиянка третий год подряд выступает в квалификации Australian Open. В 2019 году она проиграла во втором раунде, а в прошлом розыгрыше турнира сумела пробиться в основную сетку, проиграв в первом круге. В рейтинге WTA занимает 127 место.

Леся Цуренко на пути к финалу квалификации уже одолела Иванну Попович и Лесли Керкхове. В рейтинге WTA украинка занимает 146 место.

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