Украинка Цуренко узнала соперницу в финале квалификации Australian Open

12 января, 2021, 20:15

Украинка Леся Цуренко сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой в финале квалификации Australian Open-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поединок теннисисток состоится завтра, 13 января, в Дубае. Начало в 9:30. Это первая встреча Леси Цуренко и Людмилы Самсоновой на теннисном корте.

Россиянка третий год подряд выступает в квалификации Australian Open. В 2019 году она проиграла во втором раунде, а в прошлом розыгрыше турнира сумела пробиться в основную сетку, проиграв в первом круге. В рейтинге WTA занимает 127 место.

Леся Цуренко на пути к финалу квалификации уже одолела Иванну Попович и Лесли Керкхове. В рейтинге WTA украинка занимает 146 место.

Напомним, 12 января Марта Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb