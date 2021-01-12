Украина в 2021 году должна выплатить МВФ около $1,6 млрд, - Данилишин

12 января, 2021, 15:36

Объем плановых платежей государства в пользу Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году составляет около $1,6 млрд

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"Объем плановых платежей государства в пользу МВФ в 2021 году составляет около 1,6 млрд долларов США, из которых почти 1,36 млрд - погашение основной суммы долга, 0,26 млрд долларов США - процентные платежи", - написал Данилишин.

По его словам, необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств по действующему соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около $2,9 млрд. Данилишин отметил, что эта сумма будет соответствовать сумме четырех траншей кредита в пределах соответствующей квоты, два из которых Украина должна была получить еще в 2020 году.

В целом, подытожил Данилишин, с учетом выплат по задолженности частного сектора, общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около $15,5 млрд.

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