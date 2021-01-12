Убийство учителя во Франции: задержали еще семь человек

12 января, 2021, 21:56

Еще семь человек задержаны в связи с жестоким убийством учителя во Франции

Об этом сообщает DW .

В разных частях Франции полиция задержала семерых молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года. Их подозревают в контактах с убийцей школьного преподавателя Самюэля Пати. Задержание проведено утром во вторник, 12 января.

По данным радиостанции Franceinfo, подозреваемые в возрасте от 17 до 21 года поддерживали контакт с убийцей Пати через социальные сети. Они были взяты под стражу в разных частях страны: в Анже, Тулузе, Лионе и в департаменте Сена и Марна.

В отношении ряда подозреваемых по делу об убийстве педагога ведется следствие - в частности против учеников школы, в которой он работал. Другие подозреваемые, задержанные в декабре, вновь были выпущены на свободу, против них не было возбуждено уголовных дел.

Напомним, учитель истории Самуэль Пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Его убил 18-летний выходец из Москвы чеченского происхождения за то, что он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb