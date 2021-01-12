Трамп обвинил сторонников "Антифа" в штурме Капитолия, - СМИ

12 января, 2021, 11:11

Президент США Дональд Трамп в частной беседе обвинил сторонников ультралевого движения "Антифа" в штурме Капитолия 6 января

Об этом сообщает Axios .

По словам информированных собеседников в Белом доме, своими предположениями Трамп поделился во время 30-минутного телефонного разговора с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти.

По данным источников, Маккарти в ответ указал Трампу на то, что среди участников беспорядков в Капитолии было много сторонников действующего президента.

"Это не Антифа, это MAGA [аббревиатура лозунги Трампа Сделаем Америку снова большой]. Я знаю. Я был там", - процитировал представитель Белого дома ответ Маккарти.

Axios пишет, что беседа состоялась в понедельник утром, 11 января, и была напряженной и время агрессивной.

В частности, Трамп жаловался на фальсификации на выборах, на что Маккарти "сердито" ответил: "Прекратите! Все кончено. Выборы завершились"

Он сказал Трампу, что ему следует позвонить Джо Байдену, встретиться с новоизбранным президентом и следовать традициям и оставить поздравительное письмо в резолюционную бюро для своего преемника.

Президент сказал ему, что он не решил, будет ли делать это для Байдена.

Члены ультралевого движения "Антифа" вместе с BLM принимали активное участие в беспорядках, прокатившихся по городам США после гибели во время ареста темнокожего провопорушника Джорджа Флойда. Тогда участники беспорядков массово грабили магазины и совершали многочисленные поджоги, массово разрушали памятники выдающимся деятелям американской истории. В нескольких городах США они атаковали федеральные здания, а также провозгласили создание так называемых "автономных зон", в которых не действовали законы США.

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