Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6% до $ 103, 4 млрд,- Гостаможня

12 января, 2021, 13:05

Импорт товаров в Украину в 2020 году сократился на 10,3%, а экспорт - на 1,7%

Об этом сообщила пресс-слжуба Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, товарооборот Украины в 2020 году составил $ 103, 4 млрд, что на $ 7 млрд меньше, чем в предыдущем году.

В частности, импорт уменьшился на 10,3% по сравнению с 2019 годом и составил $ 54,2 млрд. Экспорт уменьшился на 1,7% до $ 49,2 млрд. Сальдо внешней торговли отрицательное - $ 5 млрд.

В пресс-служба отметили, что больше всего Украина импортировала товаров из Китая - на $ 8,3 млрд, Германии - на $ 5,1 млрд и России - на $ 4,6 млрд.

Экспортировали из Украины всего в Китай - на $ 7,1 млрд, Польши - на $ 3,3 млрд и России - на $ 2,7 млрд.

По данным Гостаможни, в 2020 году Украина больше экспортировала зерновых - на $ 9,4 млрд, черных металлов - на $ 7,7 млрд, жиров и масел животного или растительного происхождения - на $ 5,8 млрд. Больше всего импортировались такие группы товаров как топлива минеральные, нефть и ее продукты - на $ 8 млрд, реакторы, котлы, машины и оборудования - на $ 6,1 млрд, а также средства наземного транспорта - на $ 5,5 млрд.

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