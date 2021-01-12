Тарифный Майдан для Зеленского: экс-министр соцполитики Андрей Рева в cтриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

12 января, 2021, 14:08

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Тарифный Майдан для Зеленского, кто и как наживается на газе и электроэнергии в Украине.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-министром социальной политики Андреем Ревой.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".