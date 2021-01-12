Степанов объяснил, почему во время жесткого карантина не запретили продажу алкоголя

12 января, 2021, 19:40

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему во время действия жесткого карантина в супермаркетах и магазинах разрешено торговать алкоголем

Об этом говорится в интервью Степанова для "НВ".

"Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно пищевые продукты, а также то, что нам необходимо каждый день может быть - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил он.

По словам Степанова, в министерстве, когда разрабатывали карантин, не планировали разделять пищевые продукты на те, которые можно или нельзя приобрести. А министр отметил, что алкоголь относится к пищевым продуктам.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продлить после 24 января .

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