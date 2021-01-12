США ввели новые пошлины на товары из Германии и Франции

12 января, 2021, 13:11

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и алкогольные напитки из Германии и Франции

Пошлины начинают действовать с сегодняшнего дня, говорится в заявлении на сайте погранично-таможенной службы США .

В частности, вводится дополнительный 15-процентный тариф на части летательных аппаратов фюзеляже и узлы для крыльев, и пошлина в размере 25% на некоторые вина.

Ранее стало известно, что переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по субсидиям европейскому Airbus и его американскому конкуренту Boeing остановились в последние недели администрации Дональда Трампа.

Европейские политики заявили, что будут обсуждать это с новоизбранным президентом США Джо Байденом.

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